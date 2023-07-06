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Tackle Trent Mitchell knew NC State felt like home

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Gastonia (N.C.) Ashbrook senior offensive lineman Trent Mitchell needed about a week after his NC State official visit to know where his future home would be.

Mitchell officially visited East Carolina, NC State and Maryland, and following his trip to see the Terrapins, he came to a strong conclusion — the Wolfpack were his future destination.

The 6-foot-6, 290-pounder told coach Dave Doeren and offensive line coach Garett Tujague on Monday, and then publicly announced Wednesday. The Terrapins finished second.

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Gastonia (N.C.) Ashbrook senior tackle Trent Mitchell verbally committed to NC State on Wednesday.
Gastonia (N.C.) Ashbrook senior tackle Trent Mitchell verbally committed to NC State on Wednesday. (Paula Green Jones/The Wolfpack Central)
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