News More News
premium-icon
ago football Edit

Tackle Deryc Plazz focused on two colleges, has decision date

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Senior tackle Deryc Plazz has regrouped during the recruiting process and has a new plan.

Plazz narrowed his list to NC State, Miami (Fla.), Penn State, Florida State and Duke, and before he could officially visit the other schools, he verbally committed to the Nittany Lions on his trip. That commitment held from June 4-15, and then the Rivals.com three-star prospect from Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson came up with a new process.

If not a member, subscribe here!

Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High senior tackle Deryc Plazz officially visited NC State this past weekend.
Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High senior tackle Deryc Plazz officially visited NC State this past weekend. (Rivals.com)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}