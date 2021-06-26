Reaction to NC State's College World Series run being ended
Here are statements and reactions from officials, players and others surrounding the NCAA's decision to end NC State's College World Series in Omaha due to reported positive COVID-19 tests.
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