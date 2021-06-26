 Reaction to NC State's College World Series run being ended
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Reaction to NC State's College World Series run being ended

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are statements and reactions from officials, players and others surrounding the NCAA's decision to end NC State's College World Series in Omaha due to reported positive COVID-19 tests.

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