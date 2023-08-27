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Podcast: Previewing NC State's squad

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State is about to start the season Thursday at Connecticut and The ACC Football Podcast recently broke it down with The Wolfpack Central's Jacey Zembal.

The podcast, which took place before Friday's depth chart unveiling, takes a thorough look at all three phases and how the schedule shapes up this season.

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