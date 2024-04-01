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Photo gallery: NC State's women's team defeats Texas to reach Final Four

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State women's basketball was picked to finish eighth in the ACC going into the season, and how are in the Final Four and play undefeated South Carolina on Friday.

Click below to look at photos from USA Today Sports photos on the 76-66 win over the Texas.


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