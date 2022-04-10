 Click here for a photo gallery of NC State’s spring game from Saturday.
News More News
{{ timeAgo('2022-04-10 19:11:32 -0500') }} football Edit

Photo gallery: NC State’s spring game

David Tracey
For The Wolfpack Central

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}