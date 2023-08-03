News More News
ago football Edit

Photo gallery: NC State's newcomers at practice

Paula Green Jones and Jacey Zembal
The Wolfpack Central

NC State's class of 2023 and various transfers took to the practice field Wednesday.

The Wolfpack landed eight four-year transfers, three junior college transfers and 14 players from the prep ranks.

The photo gallery includes every signee but linebacker Rohan Davy — who elected to not enroll at NC State — though two of the pictures came from spring practice, offensive linemen Rico Jackson and Darion Rivers.

Click below to enter the photo gallery:


Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}