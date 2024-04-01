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Photo gallery: NC State's mens team tops Duke, reaches Final Four

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State made school history with defeating Duke for the second time this month Sunday to reach the Final Four for the fourth time.

Click below to look at photos from USA Today Sports photos on the 76-64 win over the Blue Devils.


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