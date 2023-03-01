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Photo gallery: NC State's first spring practice

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State held its first spring practice Wednesday, showing off the numerous class of 2023 signees who early enrolled and some new transfers.

The Wolfpack allowed the various drills to be shot during the first part of practice. Click below for an extensive photo gallery, which a good percentage of the active roster.


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