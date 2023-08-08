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Photo gallery: NC State's first practice (part I)

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State held its first practice Aug. 2, giving the media a chance to watch for about an hour. Here is a look at this year's edition of the Wolfpack.



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