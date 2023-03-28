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{{ timeAgo('2023-03-28 12:05:00 -0500') }} basketball Edit

NC State's transfer hot board, version III

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The transfer portal season will start to pick up in earnest over the next two weeks.

NC State will get a handle on how many scholarships they will have after player meetings and some decisions are made, but the Wolfpack currently have three scholarships to use. It's safe to assume that the most important decisions will come at point guard, wing, power forward and backup center.

Sometimes NC State has a pre-existing recruiting relationship with a transfer, which is detailed when applicable, and sometimes the Wolfpack are cold-calling prospects.

Related link — Inside the decisions of NC State's upcoming roster

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