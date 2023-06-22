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NC State commit Asaad Brown has enjoyable official visit

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Baltimore (Md.) Mount Zion High senior cornerback commit Asaad Brown can’t wait to put on the NC State jersey one day.

Brown is looking forward to being in Raleigh on a permanent basis, but settled for a 2 1/2-day official visit this past weekend.

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Baltimore (Md.) Mount Zion High senior cornerback commit Asaad Brown officially visited NC State this past weekend.
Baltimore (Md.) Mount Zion High senior cornerback commit Asaad Brown officially visited NC State this past weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
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