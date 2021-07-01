 NC State athletes react to end of NCAA's NIL compensation ban
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NC State athletes react to end of NCAA's NIL compensation ban

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill
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The NCAA approved an interim policy yesterday that will allow college athletes to receive compensation for their own name, image and likeness beginning Thursday, July 1.

With the overnight change in policy, college athletes across the country are announcing endorsement deals while several others are expressing their openness to utilizing their likeness.

Here are some of the instant reactions of NC State athletes:

NC State Wolfpack football Zonovan Knight
Sophomore running back Zonovan Knight is the ACC's returning leader in rushing yards in 2021. (ACC medi)

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