NC State athletes react to end of NCAA's NIL compensation ban
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The NCAA approved an interim policy yesterday that will allow college athletes to receive compensation for their own name, image and likeness beginning Thursday, July 1.
With the overnight change in policy, college athletes across the country are announcing endorsement deals while several others are expressing their openness to utilizing their likeness.
Here are some of the instant reactions of NC State athletes:
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