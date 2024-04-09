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Miami checks all the boxes during 4-star RB Kentrell Rinehart visit
Greg Smith
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Ohio four-star running back Kentrell Rinehart finished off his busy offseason of visits with a trip to Miami recently. The Columbus (Ohio) Westland star was able to take in a competitive practice, ...
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