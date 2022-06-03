Rising junior offensive lineman Jake Guarnera is embarking on a potential life-changing month.
Guarnera is seeing at least 11 colleges in June, and he kick-started his tour by earning a scholarship Friday at NC State.
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