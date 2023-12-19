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Law of the Wolf: Signing Day haul for Wolfpack football

The Wolfpack Central staff
The Wolfpack Central staff

The Law of the Wolf podcast previewed National Signing Day for NC State football.

NC State had the nation's No. 29-ranked class by Rivals.com in the class of 2024 on Tuesday, though that could easily change Wednesday.

Joe Giglio of the OG and Jacey Zembal of The Wolfpack Central talk recruiting Tuesday morning, and Giglio also had NCSU sixth-year senior center D.J. Burns on the podcast.

Click below to watch the podcast:

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