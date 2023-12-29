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Law of the Wolf: Pop Tarts Bowl version

The Wolfpack Central staff
The Wolfpack Central

Joe Giglio of the OG had his latest Law of the Wolf, which The Wolfpack Central's Jacey Zembal was a part of Friday.

Giglio and Zembal broke down what happened in NC State's 28-19 loss to Kansas State on Thursday in the Pop-Tarts Bowl in Orlando, Fla., Also discussed the sting of not having outside linebacker Payton Wilson, who elected to opt out of the game to protect his professional future, and a look ahead to next year, which is shaping up to be a chance for the Wolfpack to break through.

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