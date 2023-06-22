News More News
premium-icon
ago football Edit

Jayden "Duke" Scott impressed with NC State official visit

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Stockbridge (Ga.) High running back commit Jayden "Duke" Scott feels more at home each time he returns to NC State.

Scott was able to take his official visit this past weekend, and was joined by his parents. The Rivals.com three-star back had unofficially visited NC State multiple times in the past, leading up to verbally committing April 19.

Scott is ranked the No. 37 running back in the country and the No. 58 overall player in Georgia in the class of 2024, and was a big addition by NCSU running backs coach and special teams coordinator Todd Goebbel.

If not a member, subscribe here!

Stockbridge (Ga.) High senior running back commit Jayden "Duke" Scott officially visited NC State this past weekend.
Stockbridge (Ga.) High senior running back commit Jayden "Duke" Scott officially visited NC State this past weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}