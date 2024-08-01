How Power Four programs presented official offers on social media
August 1 has come which means official offers can be sent out to 2025 prospects. Here is a look at how each Power Four programs presented those offers on social media:
Note: Alabama, Cal, Syracuse graphics were not available as of Thursday evening.
MORE: Rivals wraps up the 2024 cycle with Comprehensive Team Rankings
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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
TRANSFER PORTAL: Full coverage | Player ranking | Team ranking | Transfer search | Transfer Tracker
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ALABAMA
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ARIZONA
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ARIZONA STATE
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ARKANSAS
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AUBURN
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BAYLOR
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BOSTON COLLEGE
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CAL
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CINCINNATI
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