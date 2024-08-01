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How Power Four programs presented official offers on social media

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

August 1 has come which means official offers can be sent out to 2025 prospects. Here is a look at how each Power Four programs presented those offers on social media:

Note: Alabama, Cal, Syracuse graphics were not available as of Thursday evening.


MORE: Rivals wraps up the 2024 cycle with Comprehensive Team Rankings

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CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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ALABAMA

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ARIZONA STATE

ARKANSAS

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CAL

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