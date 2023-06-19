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Four-star WR Alex Taylor knows everything about NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Greensboro (N.C.) Grimsley senior Alex Taylor knows NC State is looking for wide receivers to make an instant impact next year.

Official visits can range in variables, but for Taylor, he had unofficially visited NC State at least eight times, so his official visit this weekend was more relaxed and getting to know the other NCSU commits and targets. Taylor hopes to major in sports management or communications.

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Greensboro (N.C.) Grimsley High senior wide receiver Alex Taylor officially visited NC State this past weekend.
Greensboro (N.C.) Grimsley High senior wide receiver Alex Taylor officially visited NC State this past weekend. (Rivals.com)
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