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Four-star dual-sport standout Kendre' Harrison shatters backboard

Adam Friedman and Rob Cassidy
Rivals.com

Four-star Kendre' Harrison is one of the top prospects in the 2026 class for both football and basketball. Rivals national analysts Adam Friedman and Rob Cassidy break down the dual-sport standout's recruitment and discuss his recent backboard-shattering dunk.

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