News More News
premium-icon
ago football Edit

Four-star athlete Ronnie Royal III ponders next move after NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Gulf Shores (Ala.) High senior four-star athlete Ronnie Royal III was one of two official visitors who hadn’t been to NC State before.

Royal, who was joined by parents and younger brother, knew this was an important weekend in his recruiting journey. He previously officially visited Boston College last week, and isn’t sure if he’ll take any more visits. NC State has been prioritizing him as a secondary prospect ever since offering him Jan. 26, 2023.

If not a member, subscribe here!

Gulf Shores (Ala.) High senior defensive back/running back Ronnie Royal III officially visited NC State this past weekend.
Gulf Shores (Ala.) High senior defensive back/running back Ronnie Royal III officially visited NC State this past weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}