 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — July 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Jaeden Mustaf shows off his skills

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —One year into NIL era, here’s what the massive change taught us about college sports

Raleigh News & Observer —One year into NIL era, Duke’s Emily Cole has established herself as a leader in new landscape

Raleigh News & Observer —A famous Raleigh restaurant searches for the right NIL recipe with NC State athletes

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