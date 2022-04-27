 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — April 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Soph Rakease Passmore likes the energy at NC State

The Wolfpack Central — Ikem Ekwonu poised to join exclusive group of NC State players

The Wolfpack Central — Ole Miss beat writer breaks down Jarkel Joiner

The Wolfpack Central — Junior lineman Kamen Smith getting new-found recruiting attention

Raleigh News & Observer —Where will Ikem Ekwonu, Sam Howell and other UNC, NC State prospects go in NFL draft?

Raleigh News & Observer —Triangle college basketball transfer portal tracker: Latest on Duke, UNC and NC State

Fayetteville Observer — Where are top NC players being projected in the 2022 NFL Draft?

GoPack.com — NC State Coaches Caravan Returns for 2022 Stops Across North Carolina

GoPack.com — Nineteen Members of 2022-23 @PackWrestle Squad in Action this Weekend

GoPack.com — NC State Set For Midweek Doubleheader

GoPack.com — #Pack9 Sinks Pirates, 12-3

Technician — NC State baseball’s three home runs send Wolfpack past ECU in blowout

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