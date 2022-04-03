 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — April 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior tight end CJ Jacobsen has great visit to NC State

GoPack.com — Women's Golf Set For Wolfpack Match Play

GoPack.com — Wolfpack Earns Series Win Over Louisville

GoPack.com — #Pack9 Evens Series With 5-2 Win Over Clemson

Technician — NC State men’s tennis takes down No. 26 Notre Dame in thrilling 4-3 victory

Technician — Wolfpack softball explodes for 10 runs, takes series against Cardinals

Technician — Noah Soles' four RBIs help Pack baseball beat Clemson 5-2

Technician — Wolfpack softball comes up short in high-scoring duel against Cardinals

Tweets of the day

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