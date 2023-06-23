NC State will be hosting Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High senior tackle
Deryc Plazz on June 23-25.
Here is a recap of his recruitment by NC State.
Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High senior tackle Deryc Plazz is officially visiting NC State this weekend. (Rivals.com)
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Recruitment
NC State offensive line coach Garett Tujague had recruited Plazz and carried it over to NC State. Plazz quickly unofficially visited NC State after his offer in late January, and returned again in early April.
Plazz narrowed his list to NC State, Miami, Penn State, Florida State and Duke, but it became a three-horse race. Plazz made a surprise commitment to PSU on June 4, but then decommitted June 15. He officially visited Miami that weekend and now has NC State, with a final decision between the Wolfpack and Hurricanes.
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