 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Christmas newsstand — Dec. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Soph wing Paul McNeil brings length, confidence to the floor

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — Meet the top high school football players in the greater Raleigh region, the All-Triangle team

Raleigh News & Observer — ACC Now podcast: What’s up with UNC hoops and the rest of the league this season?

Charlotte Observer — Introducing the 2021 All-Observer high school football team

Charlotte Observer — Meet the players who made the All-Observer all-area HS football defensive team

Charlotte Observer — Meet the players who made the All-Observer all-area HS football offensive team

Charlotte Observer — Ravenscroft among the first big winners as John Wall Invitational tips off in Raleigh

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