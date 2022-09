NC State looks to go 2-0 and remain healthy against an 0-1 Charleston Southern squad Saturday at Carter-Finley Stadium.

Final statistics (4:12 p.m.)

Pair of firsts (3:29 p.m.)

NC State quarterback Jack Chambers throws to wide receiver Jalen Coit for the 10-yard touchdown in the back right corner. NC State leads 55-3 with 13:36 left in the fourth quarter. It was the first touchdowns for both Chambers and Coit in Wolfpack uniforms.

Statistics through three quarters (3:25 p.m.)

Buccaneers break shut out (3:05 p.m.)

Charleston Southern kicker Sam Babbush, a former Kentucky transfer who made a 50-yarder last week against WCU, makes a 48-yarder to break the shutout. NC State leads 48-3 with 7:35 left in the third quarter.

Turnover leads to a field goal (2:50 p.m.)

Senior nickel Tyler Baker-Williams gets an interception, which led to backup quarterback Jack Chambers coming into the game. Christopher Dunn makes a 45-yard field to stretch the NC State lead to 48-0 with 11:07 left in the third quarter.

Turnover leads to a touchdown (2:40 p.m.)

NC State nickel Tyler Baker-Williams crushes the quarterback and causes the fumble. Travali Price gets the recovery at CSU 27-yard line. Quarterback Devin Leary has all day and he finds H-back Christopher Toudle in the back of the end zone for the 27-yard touchdown. NC State leads 45-0 with 12:48 left in the third quarter.

Halftime statistics (2:14 p.m.)

Screen pass magic (2:10 p.m.)

NC State throws a screen pass to running back Delbert Mimms and he rumbles in for a 20-yard touchdown. NC State leads 38-0 with 58 seconds left in the first half.

Anthony Smith gets open (1:55 p.m.)

Charleston Southern whiffs on the sack and quarterback Devin Leary throws a 40-yarder to wide receiver Anthony Smith for a touchdown. NC State leads 31-0 with 6:31 left in the second quarter.

Nice route to Jordan Houston for score (1:36 p.m.)

Throwback pass on a wheel route to running back Jordan Houston for a 24-yard touchdown. NC State leads 24-0 with 11:16 left in the second quarter.

Devin Leary runs for second touchdown (1:25 p.m.)

Quarterback Devin Leary keeps it on the read option and runs in for a two-yard touchdown run. NC State leads 17-0 with 13:17 left in the second quarter.

First quarter statistics (1:18 p.m.)

Devin Leary runs in for score (1:06 p.m.)

With NC State facing third and 10 at the 12-yard line, quarterback Devin Leary does a draw play and runs through a couple of tackles for a touchdown. NC State leads 10-0, with 3:28 left in the first quarter.

NC State gets on the board (12:39 p.m.)

Senior Christopher Dunn makes a 46-yard field goal to give NC State a 3-0 lead with 12:41 left in the first quarter.

