 The various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics.
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Canceled bowl game newsstand — Dec. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets concerning NC State Wolfpack athletics.

Headlines

The Wolfpack Central — Holiday Bowl gets canceled

Raleigh News & Observer — ‘A huge disappointment.’ Wolfpack fans in San Diego frustrated by late bowl cancellation

Raleigh News & Observer — ‘We can’t find anyone’ to replace UCLA in Holiday Bowl, NC State AD says

Raleigh News & Observer — As NC State gets robbed of history in canceled bowl, we’re reminded who’s in charge

Raleigh News & Observer — N.C. State team ‘sad, mad, angry, confused’ by UCLA Holiday Bowl cancellation

Raleigh News & Observer — N.C. State bowl cancellation could come with a costly price tag

Raleigh News & Observer — NC State athletic director Boo Corrigan: ‘It’s hard not to be angry’

Raleigh News & Observer — NC State’s Doeren: ‘I’m heartbroken for these guys’

Raleigh News & Observer — NC State linebacker Drake Thomas: ‘Heart dropped’

Raleigh News & Observer — Breaking down the unexpected day for the Wolfpack in the Holiday Bowl

Raleigh News & Observer — Who made our ‘mid-season’ NC all-star teams and who has the best shot at states?

Raleigh News & Observer — Letting his game speak for him, Freddie Dilione is leading the way for the Holy Rams

Raleigh News & Observer — A trip down memory lane with linebackers from 11-win NC State football team

The San Diego Union-Tribune — Holiday Bowl is called off due to COVID-19 issues with UCLA

The San Diego Union-Tribune — Column: NC State seethes after UCLA’s late COVID issues cancel Holiday Bowl

The San Diego Union-Tribune — Hours before Petco Park’s football debut, the Holiday Bowl is canceled

Los Angeles Times — UCLA ‘lied,’ N.C. State coach claims after Bruins out of Holiday Bowl before kickoff

Fayetteville Observer — UCLA bowed out of Holiday Bowl hours before kickoff due to COVID issues

Tweets of the day

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